Общество

Губернатор поздравил специалистов и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

«Традиционно во второе воскресенья октября мы чествуем всех тружеников сельского хозяйства, кто работает на земле, в полях и на фермах, на предприятиях перерабатывающей промышленности. В этом году вы вырастили хороший урожай зерновых, картофеля, овощей и других культур. Благодаря вашему неустанному труду и любви к родной земле на протяжении последних лет Псковская область сохраняет лидирующие места в СЗФО по производству зерновых, рапса, скота, птицы и молока», - поздравил аграриев Михаил Ведерников.

Он отметил, что в регионе каждый год увеличивается площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, развивается молочное и мясоперерабатывающее производство. Сельское хозяйство становится всё более привлекательным для инвестиций — так, с 2018 по 2022 годы в рамках инвестпроектов в регион привлечено более 50 млрд рублей.

«Вы не только сохраняете традиции и накопленный опыт, но и неизменно совершенствуете свою работу, осваиваете новые технологии, выводите новые сорта растений и стремитесь быть лучшими во всем. Своим хозяйским отношением к делу, ответственностью вы создаёте условия для развития агропромышленного комплекса Псковской области, обеспечиваете жителей самыми качественными и вкусными продуктами. Благодарю вас за трудолюбие, добросовестность, верность своей профессии — ваш труд служит основой благополучия и процветания Псковской области. Выражаю признательность ветеранам отрасли за вклад развитие сельского хозяйства региона и перерабатывающей промышленности. От всей души желаю вам высоких производственных результатов, больших урожаев, хорошей погоды и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!» - заключил губернатор.