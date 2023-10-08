Общество

Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Псковской области 9 октября

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на территории Псковской области 9 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ожидается облачная с прояснениями погода.

Прогнозируется ветер северо-западных и западных направлений со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от 0 до +5 градусов, днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов.

Атмосферное давление будет низким.