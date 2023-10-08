Общество

Умер бывший старший тренер женской сборной России по самбо Юрий Борисочкин

Заслуженный тренер СССР и России по самбо Юрий Борисочкин умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Причина смерти не уточняется, пишет ТАСС.

«Он снимался в кино, моржевал, катался на лыжах, до последних дней вел активный образ жизни. Нам будет вас искренне не хватать Юрий Федорович. Вечная память», - говорится в сообщении пресс-службы.

Борисочкин являлся заслуженным работником физической культуры РФ. В 2018 году президент России Владимир Путин вручил ему орден Почета.