Общество

Новый атлантический циклон прорвется на Северо-Запад России

На Северо-Западе в первую половину недели небольшие осадки будут носить локальный характер, сообщает метеоцентр «Фобос».

Затем в регион прорвётся новый атлантический циклон, так что дожди, на севере переходящие в снег, усилятся. Преобладающая дневная температура +6…+11˚, на севере до 0…+5˚.

В Центральной России рабочая неделя выдастся ненастной, и только в среду вероятность осадков в регионе невелика. В первую половину периода днём воздух в регионе сможет прогреться только до +3…+8˚, но в четверг-пятницу потеплеет до +8…+13˚.

В Санкт-Петербурге время от времени небольшие осадки, и только во вторник погода ненадолго наладится. Днём +7…+10˚, в первые дни на 2–3° прохладнее.

В Москве ожидаются дожди, в первые дни местами возможно с мокрым снегом, и только в среду вероятность осадков невелика. Днём +4…+7˚, в четверг-пятницу до +10…+13˚.