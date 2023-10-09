Общество

Роскачество анонсировало проверки кукол Барби и красной икры

Роскачество проведет исследования кукол Барби, а также в преддверии Нового года проверит красную икру и рыбные консервы, сообщил руководитель организации Максим Протасов.

«К приближающимся новогодним праздникам нами будет проведено исследование красной икры. Мы широко проверим, опять же с точки зрения сезонного пика потребления, рыбные консервы», - анонсировал он.

Протасов также подчеркнул, что Роскачество продолжает исследовать детские игрушки. «С учетом роста количества игрушек, связанных с фильмом "Барби", вышедшим на экраны, мы проведем также исследование этих кукол, которые сейчас достаточно активно продаются в российских торговых сетях», - приводит слова Протасова РИА Новости.

При этом Протасов заметил, что «молочка» в РФ «мощно рванула с точки зрения качества продукции». По его словам, это показывает, что практически ежемесячные исследования разных категорий молочных продуктов, которые проводятся организацией, дают результат.

Однако Протасов подчеркнул, что Роскачество пока не устраивают темпы повышения качества продукции легкой промышленности. «Мы видим и подмену видов ткани в готовой продукции, и с качественными характеристиками, в том числе с воздухопроницаемостью», - заключил он.