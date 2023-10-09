Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 12 единиц оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области за неделю, с 2 по 8 октября, провели 50 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Выявлено семь административных правонарушений, изъято 12 единиц оружия.
Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.