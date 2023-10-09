«Постскриптум»: Разгул стихии, финансовая диета для отстающих районов и кризис оппозиции. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 октября. Его провели Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.
Основные темы:
- Переход в состояние войны: Израиль подвергся мощной ракетной атаке из Сектора Газа.
- В России резко выросли штрафы за неявку в военкомат.
- Разгул стихии и старт отопительного сезона: почему паспорта готовности к зиме получили не все районы Псковской области?
- Три года «финансовой диеты»: что будет с муниципалитетами, провалившими нацпроекты?
- Почему псковская системная оппозиция становится все более незаметной? Мнения экспертов.
- Страсти по памятнику Сталину в Великих Луках: свою позицию озвучила прокуратура - не все с ней согласны.
И, как всегда, в программе прозвучали комментарии политического и экономического экспертов. В их привычном составе будет замена.