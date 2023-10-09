Общество

«Постскриптум»: Разгул стихии, финансовая диета для отстающих районов и кризис оппозиции. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 октября. Его провели Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.

Основные темы:

Переход в состояние войны: Израиль подвергся мощной ракетной атаке из Сектора Газа.

В России резко выросли штрафы за неявку в военкомат.

Разгул стихии и старт отопительного сезона: почему паспорта готовности к зиме получили не все районы Псковской области?

Три года «финансовой диеты»: что будет с муниципалитетами, провалившими нацпроекты?

Почему псковская системная оппозиция становится все более незаметной? Мнения экспертов.

Страсти по памятнику Сталину в Великих Луках: свою позицию озвучила прокуратура - не все с ней согласны.

И, как всегда, в программе прозвучали комментарии политического и экономического экспертов. В их привычном составе будет замена.