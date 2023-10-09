Общество

Когда случится следующий обвал холода на Северо-Западе России, рассказали синоптики

Типичная осенняя погода ожидается на этой неделе в Северо-Западном федерального округе, куда новый атлантический циклон доставит теплый воздух, сильные осадки и ветер в порывах до 23 м/с в середине недели. Жители самых западных территорий почувствуют небольшое потепление.

«Северо-Западный федеральный округ ждет небольшое потепление на этой неделе. Сильнее оно будет выражено на западных территориях, а до восточных регионов округа существенное тепло не дойдет. Идет новый атлантический циклон, который принесет тепло и осадки, которые местами будут сильными. Целая серия атлантических волн пройдет по одной и той же траектории - над Карелией, Белым морем, сильные осадки там. По предварительным прогнозам, следующий обвал холода случится в выходные и в начале следующей недели», - сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По данным сайта «Фобос», в Санкт-Петербурге ближайшая ночь будет холодной, около нуля, к концу вторника придут дожди, которые сохранятся в среду и четверг, в пятницу ослабеют. Усилится ветер южного направления, в порывах до 16-18 метров в секунду. Во вторник ожидается плюс 5-7 градусов, в среду - плюс 7-9 градусов, в ночь на четверг может быть до плюс 12, в четверг днем - плюс 10-11. В пятницу станет чуть прохладнее, 8-10 градусов тепла, и преимущественно без осадков. В Петрозаводске холодные ночи на вторник и среду, до минус 2. Во вторник днем с прояснениями до плюс 3-5 градусов, в среду днем пойдут дожди, температура повысится до плюс 4-6, в четверг до плюс 10 градусов, в пятницу - 4-6 тепла. Со среды усилится ветер - до 12-15 метров в секунду, в ночь на четверг - до 18 метров в секунду, сообщили ТАСС в центре погоды «Фобос» и в метеослужбах регионов.

Немного потеплеет и на Кольском Заполярье. В Мурманске максимальная температура во вторник и среду составит около нуля, по ночам - 2-4 градуса. В четверг и пятницу не более 2-3 градусов выше нуля, осадки, сначала снег, в четверг - снег с дождем.