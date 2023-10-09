Общество

Необычный способ быстро проснуться назвала невролог

Процесс утреннего пробуждения может быть долгим и неприятным. Ускорить его можно с помощь света, отметила кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева. По ее словам, именно этот фактор помогает быстро снизить уровень гормона сна в организме.

«Для быстрого пробуждения утром можно использовать свет. В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина – гормона сна – в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться», – пояснила Елена Царева в интервью радио Sputnik.

Экран телефона излучает именно такой свет, который нужен для пробуждения, продолжила она.

«Самое простое подручное средство для создания яркого света таких цветов – это телефон. Тот гаджет, который вечером мешает нам заснуть, утром помогает нам проснуться. Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время одни и те же факторы работают по-разному», – подытожила Елена Царева.