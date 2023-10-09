Общество

Европейскую Россию ждёт период заморозков

В центр Европейской России, как и ожидалось, вернулись заморозки. Язык холода вытянулся вдоль западной границы страны и проник далеко на юг, до южных границ Белгородской области, пишет «Фобос».

На территории Центрального округа холоднее всего было в Ярославской области – там термометры показали −3,3°, а самой холодной точкой всей европейской территории страны стало село Конёво, что в Архангельской области, где минимум составил −7,2°.

В Московской области вне зоны заморозков оказалась лишь юго-восточная часть региона, а самой тёплой точкой на карте погоды Подмосковья стал «полюс холода» региона – Черусти: там ночная температура не опустилась ниже +2,5°, а холоднее всего было в Солнечногорске – там термометры показали −1,8°.

Данные по состоянию на 6 часов утра, и в ближайшие час-два температура воздуха может ещё немного понизиться.

В ночь на воскресенье центральные области Европейской России прикроет облачным одеялом очередной циклон, и вероятность заморозков на территории ЦФО окажется невелика, хотя температура воздуха будет близка к нулевой отметке, а вот в последующие 3–4 суток заморозки вновь вернутся в регион и станут ещё более существенными.