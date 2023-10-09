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Общество

Новые учебники истории для школьников появятся в следующем году

10.10.2023 10:33|ПсковКомментариев: 0

Новые учебники истории для российских школьников появятся в новом учебному году. Об этом заявил один из авторов учебника, ректор Московского Государственного института международных отношений Анатолий Торкунов.

«Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Торкунов сообщал, что в учебниках истории для старшеклассников к началу нового учебного года ожидаются правки. По его словам, в книге будет скорректирован абзац в главе о репрессированных народах. В указанном разделе говорится о том, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы.

До этого председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что новый учебник истории вызвал недовольство у представителей репрессированных народов СССР, после чего глава региона Рамзан Кадыров поручил ему «разобраться».

Теги: #учебники
Источник: Псковская Лента Новостей
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