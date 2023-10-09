Общество

Великолукский педагог получила благодарственное письмо президента России

Учительница русского языка и литературы из Великих Лук Татьяна Рассолова - один из 23-х амбассадоров форума классных руководителей России - получила благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина. Награду педагогу вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Наше сообщество, форум классных руководителей, представляет собой квинтэссенцию людей, которые тезис "воспитание в школе — это главное" несут в мир, детям и родителям. Для того, чтобы сообщество классных руководителей и вся программа Форумов классных руководителей в нашей стране развивалась, нам нужны послы. Мы благодарны за их бескорыстный труд», — отметил Сергей Новиков.

«Полученная награда — это и гордость, и счастье от того, что президент оценил меня, учителя из маленького города Великие Луки, и мою работу», — поделилась своими впечатлениями Татьяна Рассолова.

Учитель также рассказала о форуме классных руководителей, в котором приняла участие: «Это грандиозное событие, которое объединяет неравнодушных педагогов и классных руководителей, которые думают, прежде всего, о будущем страны, а также хотят воспитать в наших детях высокое, доброе и вечное, сделать их счастливыми. Форум — это вектор развития классных руководителей. Мероприятие задает направления, в которых нужно развиваться. Приятно быть в кругу единомышленников».

Псковскую область на форуме в Москве представляли 22 учителя-наставника. Это классные руководители школ и колледжей Пскова, Великих Лук, Островского, Дновского, Опочецкого, Стругокрасненского, Псковского, Бежаницкого, Пыталовского, Пушкиногорского и Куньинского районов. Все они прошли многоэтапный отбор среди 60 тыс. педагогов. Всего в мероприятии приняли участие 3 тыс. педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов России.

Мероприятие провело Минпросвещения РФ в соответствии с поручением президента Российской Федерации в рамках программы Большой учительской недели, которая является ключевым событием Года педагога и наставника. Стратегический партнер ФКР — АНО «Диалог. Регионы».