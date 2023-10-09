Водозаборную скважину пробурили в красногородской деревне на деньги ТОС

Территориальное общественное самоуправление «Платишино» в Красногородском районе приступило к реализации проекта «Вода – источник жизни», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
Первая часть проекта завершена, сообщил ТОС в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Водозаборная скважина в деревне Платишино пробурена, теперь предстоят работы по осадке скважины и подключению к водонапорной башне.
Всего в Псковской области действует уже 560 ТОСов, которые объединяют более 130 тысяч человек.