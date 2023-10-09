Общество

Псковские полицейские реадмиссировали 19 граждан Узбекистана

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области реадмиссировали 19 граждан Узбекистана, находящихся в России незаконно. В следующий раз въехать на территорию Российской Федерации они смогут только через 5 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Из Пскова иностранцев доставили в аэропорт Пулково, откуда они вылетели авиарейсом Санкт-Петербург – Ташкент за свой счет.

Цель приезда иностранцев – трудоустройство, однако в продлении патента для осуществления трудовой деятельности на территории Ленинградской области иностранцам отказали в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты патента.

После окончания разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации иностранцы не покинули страну и пребывали в России незаконно.

В соответствии с действующим законодательством УМВД России по Псковской области вынесло решение о реадмиссии 19 граждан Республики Узбекистан.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения иностранными гражданами разрешенных сроков пребывания на территории страны.

По вопросам, связанным с пребыванием в России, следует обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции по месту пребывания.