Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с главой Псковского района Натальей Федоровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава Псковского района Наталья Федорова.

Ровно месяц прошел с выборов, на которых она одержала убедительную победу и была переизбрана на второй срок. Какие Наталья Федорова видит для себя основные задачи на втором сроке главы? С какими итогами завершается сезон благоустройства и строительства в Псковском районе? Какие крупные инфраструктурные проекты планируется реализовать? Много ли еще остается сделать в текущем году в рамках нацпроектов? Виден ли эффект от деятельности ТОСов в муниципалитете?

Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена.