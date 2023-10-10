Общество

Большинство россиян уверены в полной замене бумажных документов цифровыми в ближайшие 20 лет - опрос

Почти три четверти россиян (73%) считают, что в период ближайших двух десятилетий есть основания ожидать полной замены бумажных документов на цифровые. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что чаще всех в такой перспективе уверена молодежь 18-24 лет (86%), пишет «Интерфакс».

Согласно опросу, чем выше возраст респондента, тем меньше ожидания полного перехода на цифровые документы: среди россиян 25-34 лет такую перспективу видят 84% опрошенных, среди сограждан 35-44 лет и 45-59 лет уже по 74% респондентов соответственно, среди россиян от 60 лет эта доля составляет 63%.

В свою очередь, исключает вероятность полного перехода на цифровые документы каждый пятый россиянин (20%), наиболее скептически в этом плане настроены сограждане 35-44 лет (23%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 7% россиян затрудняются что-либо предположить по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 30 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.