Наталья Федорова: День деревни — это не только концерт

Празднование дня деревни позволяет наладить отношения с жителями. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Познание ситуаций складывается из общения с жителями и с главами. Дни деревень тоже многое дают в этом плане. Всегда это не просто концерт: приехали, посмотрели, поздравили. Нет, это непосредственное общение, очень много людей подходит: кто с проблемами, кто просто рассказать о делах. Приятно, что общаемся много и обратную связь быстрее получаю», - сказала Наталья Федорова.