Общество

Три новых объекта появились в Псковском районе по проекту «Формирование комфортной городской среды»

Три новых объекта появились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Три объекта выполнены в летний период, по ним у нас полное освоение. В деревне Неелово раскинулось новое современное пространство. Уже провели там и праздник, установили дополнительную воркаут-площадку, есть планы с помощью ТОС и дальше развивать ее. Другие объекты были в деревне Череха. Первым объектом стала парковка и пешеходная дорожка в Борисовичах. Активность жителей находит воплощение в реализации идей, хорошо подготовленный материал дает качество исполнения», - рассказала глава района.

Наталья Федорова уточнила, что в этом году готовятся документы на три территории для следующего года.