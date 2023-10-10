Общество

Аграрный сезон в Псковском районе прошел без особых потерь — Наталья Федорова

Аграрный сезон в Псковском районе прошел без особых потерь. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сезон для аграриев был непростым. Зона рискованного земледелия, и климатические условия Северо-Запада генетически приучили нас к тому, что надо быть готовым ко всему. Прошел без особых потерь. Если сравнивать показатели, то они неплохие. Были проблемы с заготовкой кормов, но здесь вышли из ситуации, корма заготовлены, проведена минеральная подкормка полей. Каждый имеет свои резервы и технологии, которые позволяют варьировать процесс», - сказала Наталья Федорова.

Она отметила, что в этом году получился хороший урожай картофеля и овощей. Кроме того, увеличилось поголовье крупного рогатого скота, что дало результат в надоях молока.