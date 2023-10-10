Общество

«Собственной персоной»: Наталья Федорова о планах на второй срок, крупных проектах и пользе ТОСов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 октября. Гость студии — глава Псковского района Наталья Федорова.

Ровно месяц прошел с выборов, на которых она одержала убедительную победу и была переизбрана на второй срок. Какие Наталья Федорова видит для себя основные задачи на втором сроке главы? С какими итогами завершается сезон благоустройства и строительства в Псковском районе? Какие крупные инфраструктурные проекты планируется реализовать? Много ли еще остается сделать в текущем году в рамках нацпроектов? Виден ли эффект от деятельности ТОСов в муниципалитете?