Общество

Дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 11 октября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, утром местами пройдет небольшой дождь, днем осадки прогнозируют в большинстве районов.

Ожидается ветер южных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, днем ветер может становиться порывистым. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -1 до +4 градусов, днем столбик термометра покажет от +7 до +12 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что очередной циклон придет в Псковскую область в середине недели (с 9 по 15 октября).