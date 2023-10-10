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Общество

Сайты с псевдомедицинскими советами предложили блокировать

11.10.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Если человек, у которого нет медицинского образования, создает себе страницу в интернете и начинает проводить медицинские консультации, нужно блокировать его деятельность. О проработке такой инициативы рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. 

Сегодня в стране остро стоит проблема, когда люди, у которых нет медицинского образования, позволяют себе консультировать всех желающих в интернете. Советы и даже целые лечебные курсы дают как по незначительным заболеваниям, например насморку, так и по сложным клиническим случаям, пишет «Парламентская газета».

«Если человек занимается народной медициной, которая может называться комплементарной, традиционной, восточной, — это одно. Запишитесь в базу данных, мы будем о вас знать. А если человек окончил инженерный вуз, потом поработал сварщиком, а потом решил консультировать пользователей соцсетей по нутрициологии — тут предъявите соответствующее образование, либо мы прикроем вашу активность», — сказал депутат Башанкаев.

По его словам, это могут быть люди, которые окончили курсы, продлившиеся несколько месяцев, тогда как врачи учатся больше десяти лет. «И они начинают рассказывать, как и что правильно есть. Они могут нанести очень большой вред», — отметил парламентарий. Он рассказал, что в думском комитете по охране здоровья прорабатывают разные варианты решения проблемы —  начиная от базы данных специалистов и заканчивая блокировкой ресурсов в том случае, если советчик не сможет предъявить по требованию надзорного ведомства документы об образовании.

В работе и закон о безопасном использовании искусственного интеллекта, к помощи которого все чаще прибегают в медицине, рассказал Бадма Башанкаев. Он отметил, что искусственный интеллект открывает огромные возможности. Например, в Москве он ставит предварительные диагнозы по результатам компьютерной томографии. Это стало возможным во время пандемии ковида — тогда в одну базу данных собрали сотни тысяч снимков КТ, а Big Data-аналитики создали алгоритм, анализирующий изображения. Способен искусственный интеллект и выявить риски, которые грозят пациенту, по его данным — истории болезни, наследственности, возрасту, весу и другим.

Но в то же время, используя искусственный интеллект, хочется избежать сюрпризов вроде появления терминаторов, улыбнулся депутат. Поэтому сейчас в Госдуме прорабатывают закон, в котором планируют указать, что такое искусственный интеллект, кто может иметь доступ к данным, где должен находиться сервер.

Активно взялись и за другое направление: IT-телемедицину. Профильный закон вступил в силу еще в 2018 году. Это позволило, например, проводить врачебные консилиумы, выписывать электронные рецепты, наблюдать за ковидными больными и оценивать состояние выходящих в рейс водителей. «Зачем каждый раз возить фельдшера, медсестру или врача в различные автопарки, если есть оборудование, которое может точно так же проверить давление и дыхание на запах алкоголя», — сказал Бадма Башанкаев.

С августа же этого года запустили эксперимент, который позволит вести пациентов онлайн 30 частным клиникам. Он продлится три года. «Хотим выяснить, насколько надежны телемедицинские технологии, чтобы поставить надежный предварительный диагноз», — пояснил депутат.

Чтобы избежать рисков для пациентов, в постановлении правительства об эксперименте указали ряд ограничений, отметила член Комитета Госдумы по обороне, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. Так, проводить телемедицинские консультации сможет не каждый врач. У него должен быть стаж минимум семь лет. Онлайн-консультацию можно будет провести в течение 30 дней после того, как человеку поставили диагноз на личном приеме. Это может понадобиться, чтобы пересмотреть лечение, назначить дообследование, проконтролировать состояние пациента, выписать ему новое лекарство, пояснила Кусайко. «Если же во время телемедицинской консультации у врача возникнут какие-то сомнения и он решит, что необходим очный осмотр, он должен прервать консультацию и порекомендовать прийти в клинику», — сказала Кусайко. Связываться с пациентами смогут только по видео-конференц-связи — никаких телефонных звонков не предусмотрено. А детей и некоторые другие категории людей можно будет принимать только очно.

Пока такой формат возможен только в частных клиниках — телемедицинские консультации не заложены в систему ОМС и их не оплачивают из бюджета, пояснила Татьяна Кусайко. А после подведения итогов эксперимента решат, надо ли ввести новшество в государственных поликлиниках и больницах.

Самое же важное — завершить цифровизацию документов, считает Бадма Башанкаев. «Когда пациент проходит осмотр, в каждом кабинете ему задают одни и те же вопросы — есть ли аллергия, чем болели мама и папа. Хотя бы эти банальные вещи можно было занести в систему, чтобы не тратить время», — считает депутат. Он привел в пример Южную Корею — там прием начинается с того, что немедицинский специалист заносит всю информацию о пациенте и его жалобах в систему, потом пациент идет к медсестре, а уже после этого на осмотр к врачу — в этом случае доктор может поставить диагноз за несколько минут.

По мнению депутатов, основные задачи в цифровизации здравоохранения  — сократить время и усилия, которые затрачивают врач и пациент, и приблизить медпомощь к тем, кто живет в отдаленных районах, но в любом случае окончательный диагноз должен ставить врач, а не машина.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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