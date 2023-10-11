Общество

В Госдуме предложили написать требования для аниматоров

Установить требования к образованию, знаниям и навыкам детских аниматоров, а также к соблюдению ими правовых, нравственных и этических норм при работе с детьми — с такой просьбой обратилась к главе Минтруда Антону Котякову первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Раньше аниматоры, которые изображали героев сказок, книг и фильмов, чаще выступали лишь помощниками организаторов детских праздников, а теперь это становится самостоятельной профессией: аниматоры работают по договорам с агентствами или напрямую с родителями, отметила Татьяна Буцкая. Но в любом случае в основе работы аниматора лежит игра с детьми. А в игре, как следует из учебников по педагогике и федеральной программы дошкольного образования, закладываются основы личности ребенка, развиваются его психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Это дает основание отнести к сфере воспитания организацию взрослыми игр с детьми, ведь воспитание — это и есть деятельность, направленная на развитие личности, пояснила Буцкая.

«Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой», — написала депутат.

Отсутствие регулирования позволяет участвовать в воспитании детей людям, которые незнакомы с основами детской психологии, педагогики, конфликтологии, законодательства о правах ребенка и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, указала Буцкая. Кроме того, они могут не знать требования к обеспечению безопасности детей, в том числе санитарно-эпидемиологические и противопожарные.

Депутат попросила главу Минтруда поручить проработать возможность установить «требования к уровню образования, объему знаний, навыков и умений лиц, занимающихся деятельностью в рамках профессии детского аниматора, а также к соблюдению ими правовых, нравственных и этических норм при работе с детьми».

Сейчас в справочнике профстандартов есть специальность культуролога-аниматора, но это не совсем то. Такому специалисту надо разбираться в культурных процессах, чтобы понимать запросы разных групп людей, уметь разрабатывать спортивно-туристические, досуговые и развлекательные программы и выполнять другие масштабные задачи. К тому же надо иметь высшее либо среднее специальное гуманитарное или педагогическое образование. Те, кто подрабатывает, играя с детьми в торговых центрах или приходит поздравить ребят с Новым годом, вряд ли будет проходить такое серьезное обучение.

Есть немало курсов для аниматоров. Судя по предложениям в интернете, там можно постичь азы возрастной психологии, конфликтологии, научиться оказывать первую помощь и даже профилактировать самовыгорание. Но унифицированных требований, чем именно должен владеть аниматор, нет.

Какие-то требования могли бы быть, но пока анимация носит разовый и далеко не массовый характер — дети редко играют с аниматорами, да и то далеко не все, — так что это не первоочередная задача, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Агре. «Кроме того, когда аниматоров приглашают домой, ответственность за безопасность детей несут родители. Они могут спросить у организатора, есть ли у аниматора достаточная подготовка, и принять решение, стоит ли его приглашать», — сказала она.

Тем не менее родители находятся рядом не всегда, и они могут не знать, чем именно предложат заняться их детям, отметила заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. «Родители отдают ребенка поиграть, провести время, как им кажется, специалисту, доверяют ему. А результат может быть негативным. Некоторые игры негативно влияют на психологическое состояние детей», — сказала депутат. Она убеждена: все, что используют аниматоры, должно работать на развитие личности ребенка, поэтому правовое регулирование в этом вопросе необходимо. Тем более что в стране достаточно современных и интересных игр, книг и фильмов для детей, которые можно взять на вооружение, отметила Вторыгина.

Роспотребнадзор рекомендует

В Роспотребнадзоре дали несколько советов, как выбрать Деда Мороза, Снегурочку или другого аниматора для ребенка. Например, стоит посмотреть видео с мероприятий, ознакомиться с программами, спросить совета у друзей и знакомых, которые уже устраивали праздники для детей. Стоит насторожиться, если площадка, где размещена реклама агентства, позволяет оставлять комментарии, но их отключили — возможно, это сделано, чтобы недовольные клиенты не смогли предупредить остальных потребителей, отметили в ведомстве.

У исполнителя нужно поинтересоваться, какие у аниматора опыт, специальное образование или подготовка, гарантирует ли исполнитель безопасность зрителей, использует ли пиротехнику и другое опасное оборудование. Не лишним будет узнать, на каких условиях можно отказаться от услуги, если ребенок заболеет, и какова итоговая цена со всеми дополнительными опциями. Все это можно попросить отразить в договоре, а если исполнитель не выполнит обязательства — обратиться в территориальный отдел.