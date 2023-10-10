Общество

Климатический ноябрь наступил в европейкой части России

В Сибири и на Русской равнине вновь установилась классическая погодная противофаза. В европейской части страны холодно – наступил климатический ноябрь: в Москве накануне столбики термометров едва дотянулись до +4°; в Санкт-Петербурге до +5°, в обеих столицах валит снег. Волна холода в понедельник накрыла и Поволжье, и даже крайний Юг, сообщает метеоцентр «Фобос».

Совсем другая погода стоит к востоку от Урала. В Омске накануне было +15°, в Новосибирске +17°, а в Кемерове воздух вообще прогрелся до +18°.

Причина столь разных погодных условий – одна и та же циклоническая система. Только Европейская Россия оказалась в холодном тылу гигантского вихря, и сюда хлынул поток воздуха из Арктики. А Сибирь, напротив, попала в тёплый сектор, и здесь преобладают южные воздушные потоки. Сегодня аномалии выйдут на пик. В средних широтах и на северо-западе Русской равнины в течение дня +2…+7°. А вот в Сибири потеплеет настолько, что на юге региона температура даже превысит отметку +20°! В Омске, например, ожидается +21° – это новый суточный рекорд. Предыдущий держался с 2008 года.

В Москве даже днём всего +4°. А в ночь на среду в столице могут случиться первые заморозки этого сезона.

Впрочем, очень скоро аномалии начнут сглаживаться. Холод с Русской равнины станет уходить за Урал, а аномальное тепло окажется вытеснено к Байкалу. В итоге, к четвергу и на юго-западе Сибири, и в средней полосе Европейской России дневная температура +10…+15°. А это уже гораздо ближе к климатической норме середины октября.