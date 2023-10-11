Общество

Как сохранить офисный компьютер в рабочем состоянии, объяснил эксперт

Компьютеры в офисах иногда месяцами работают без выключения и перезагрузки, в результате в них накапливаются временные файлы и фоновые задачи, которые снижают скорость процессов и ведут к ошибкам программ, отметил генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Компьютер устроен таким образом, что в нем есть оперативная память, которую используют различные программы, в том числе для решения фоновых задач. Допустим, вы перестали работать с программой, но фоновые процессы могут не выключаться. Чем больше таких скрытых задач, тем хуже будет функционировать устройство. Это можно сравнить с обычным письменным столом: за ним можно эффективно работать, если на нем нет лишних вещей. Так вот, освобождение компьютера от хлама происходит только при перезагрузке – фоновые процессы выключаются, а временные файлы удаляются», – объяснил Арсений Щельцин в интервью радио Sputnik.

Эксперт рекомендует выключать компьютер в офисе не реже одного раза в неделю, чтобы система регулярно перезапускалась.

«Важно не забывать перезагружать устройство. Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные. Однако имейте в виду, что при включении могут устанавливаться обновления, поэтому в понедельник стоит прийти немного раньше, чтобы оставалось время до начала работы. Проверка различных процессов в системе может занимать до 20 минут», – предупредил Арсений Щельцин.