Общество

Среднестатистический портрет пациента с ожирением представили хирурги

Операции для пациентов с ожирением чаще проводятся для женщин в возрасте 40 лет и весом 120 кг. Такой портрет среднестатистического бариатрического нарисовали аналитики Национального бариатрического регистра. Они подготовили отчет, где собраны данные о пациентах за десять лет — с 2013 по 2022 год.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Всего за это время операция была прописана 36,4 тысячи пациентах, сделано 32,5 тысячи операций. 92% из которых первичные, 8% — повторные, пишут «Известия».

«Усредненная» пациентка ранее пыталась до операции сбросить вес диетой или медикаментозной терапией, отмечается в отчете. У нее есть несколько сопутствующих заболеваний — боли в спине и суставах, неалкогольная жировая болезнь печени, высокое давление и дислипидемия (повышение уровня холестерина).

«Портрет такого пациента в России и в мире не отличается. Как правило, заболевание активно проявляется в возрастной категории 40+. Ему подвержены как женщины, так и мужчины», — рассказал хирург, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

В отчете представлены и данные о сверхтучных пациентах. Максимальный вес ряда взрослых пациентов на момент первичной операции составлял 317 кг, средний — 172. Таких пациентов в регистре более 3,5 тысячи, или почти 10%. Доля мужчин тут составляет 35%. Средний возраст сверхтучного пациента — 42 года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в четверг, 5 октября, заявил, что рост числа людей с ожирением с 2009 года составил в России около 36%, всего в России 3,5 млн человек с этим заболеванием. Министр назвал ситуацию «неинфекционной пандемией XXI века».