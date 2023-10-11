Общество

Сильный ветер и дожди ожидаются в Псковской области 11 октября

Сильный ветер и дожди ожидаются в Псковской области во второй половине дня 11 октября, сообщает филиал ВГТРК «ГТРК "Псков"».

Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во второй половине дня 11 октября. Очередной циклон принесёт не только ветер, но и осадки. Утром - небольшой дождь, а днём он пройдёт в большинстве районов. Температура воздуха по Псковской области ночью до +4 градусов, днём от +7 градусов до +12 градусов.

В минувшие выходные максимальная скорость ветра – до 24 метров в секунду - была зафиксирована в Гдове, Дно, Пскове и Себеже. Стихия повалила более 100 деревьев. Без света остались больше 200 населённых пунктов. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.