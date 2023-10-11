Общество

Великолукский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Лучшая педагогическая династия»

Директор Великолукской школы № 6 Наталья Любавина стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия» и лауреатом I степени в номинации «Из века в век». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, финал мероприятия проходил в Уфе (Республика Башкортостан).

На конкурсе Наталья Любавина рассказала о трех поколениях педагогов в своей семье. Всего же династия насчитывает 20 человек, а общий стаж составляет 565 лет. Кроме того, великолукский педагог успешно выступила на мастер-классах и семинарах, продемонстрировав свое мастерство.

В финале приняли участие представители более 20 педагогических династий России. Всего конкурс объединил 630 династий из 78 регионов.

Отметим, конкурс «Лучшая педагогическая династия» проводится по трем номинациям: «Фундамент будущего» (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 50 до 150 лет), «Призвание быть» (для династий, общий педагогический стаж которых составляет от 151 до 300 лет) и «Из века в век» (для династий со стажем более 300 лет).

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России и входит в программу мероприятий Года педагога и наставника.