Общество

Более 20 закрытых отделений «Почты России» возобновили работу в Псковской области

28 закрытых отделений «Почты России» возобновили работу в Псковской области. Об этом сообщила директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы возобновили работу на текущий момент в 28 закрытых отделениях почтовой связи. Информационная карта, предоставленная на странице губернатора, полностью исполнена. Совместно с правительством прорабатываем следующие отделения. Запланировано открытие отделений почтовой связи. Понимаем всю социальную значимость, зачастую на селе отделение "Почты России" - единственное место притяжения, где можно получить различные услуги. Перед собой цель закрыть отделения не ставим, но мы их никогда и не закрывали. В случае, если стационарное отделение переходило на иной режим, то мы переходили на доставку почтальонами на дому, либо работали передвижные отделения», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в регионе будет модернизировано 10 почтовых отделений.