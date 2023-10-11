Общество

Почтоматы появятся в отделениях «Почты России» в Пскове

Почтоматы установят в центральных отделениях «Почты России» в Пскове. Об этом сообщила директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Почтоматы установят в центральных отделениях Пскова. Это пилотный проект, если будет пользоваться популярностью, то расширим географию присутствия. В тамбуре или на входе в отделение установят почтомат. Любой клиент, кто хочет воспользоваться, выбирает доставку не до отделения почтовой связи или почтальоном, а заявку делает в почтомат, ему приходит код и он получает посылку», - сказала Ольга Беляцкая.

Она также уточнила, что одной из основных услуг, которая пользуется спросом у псковичей, — выдача посылок. Такой пилотный проект позволит разгрузить отделение.