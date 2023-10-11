Общество

Наталья Федорова о благоустройстве Псковского района и внутреннем туризме

Завершается основной сезон благоустройства и строительства в Псковском районе. Многое сделано по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», реализуются и другие нацпроекты. Какие новые пространства появились на территории муниципалитета? Какие крупные инфраструктурные проекты планируется реализовать? Какой туризм ожидает Талабские острова? Об этом и многом другом рассказала глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- До Нового года остается два с половиной месяца. Основной сезон благоустройства и строительства завершается. Для команды администрации Псковского района насколько этот сезон был успешным?

- Проектов реализуется очень много. Этот год был достаточно успешным. Практически 50% проектов уже реализовано и находится в стадии доработки документов и кассирования, часть проектов реализуется в активной стадии. Проекты дорогостоящие, жизненно важные на хорошей стадии исполнения. Анализируем ситуацию, смотрим и по количеству техники и работающих, по графику, какие виды работ должны быть произведены. Есть разные обстоятельства, но все работы ведутся. То, что нет провальных проектов, это уже залог успеха. И можно говорить об успешном сезоне этого года.

По поводу развития объектов, которые сданы летом - это «Формирование комфортной городской среды». Провели анализ и готовим следующие. Не только осень позволяет подвести конкретные итоги, но это еще и планы и контрактация на следующий год. Осень — это не вяло текущий сезон, а очень активный.

- Поговорим про исполнение национальных проектов. Как известно, это особый пункт спроса с глав. Все ли удалось? Что было намечено на этот сезон?

- Итоги хорошие уже есть. Хочется отметить федеральный проект «Формирование комфортное городской среды». У нас было 3 объекта в этом году. Они все выполнены в летний период, поэтому по ним уже полное освоение. Все находятся в активной эксплуатации. Напомню, что в деревне Неелово возникло новое, интересное, современное пространство, которое пока называется просто общественным пространством, но мы уже провели там и праздник, и установили дополнительно воркаут-площадку. Есть планы вместе с жителями с помощью ТОС развивать дальше эту территорию. Детская площадка и волейбольной площадка были в деревне Череха, они тоже открыты. Первым объектом была парковка и пешеходные дорожки в Борисовичах. Активность жителей находит воплощение, хорошо подготовленный и проработанный материал дает качество исполнения, а это очень важно. В этом году готовим по итогам конкурса документы на три территории следующего года. Сейчас в разработке проекты, и уже разработка самого технического задания непосредственно. Очень важно не упустить сроки процесса контрактации.

Дальше скажу об образовании. Здесь национальный проект достаточно большой и много разноплановых направлений. Одним из крупных объектов была Тямшанская гимназия, где провели капитальный ремонт в сроки и качественно. Учебный процесс идет в современных хороших условиях. По «Точкам роста» и ЦОСам - уже в этом году практически завершается проект, потому что все школы оснащены, поступает оборудование. Большое внимание уделяется системе дополнительного образования. Здесь открываются новые места для того, чтобы дети из сельской местности могли полностью реализовать свои индивидуальные особенности и возможности прямо в школе. Нацпроект очень помогает в плане оснащения и открытия новых дополнительных мест. Буквально недавно мы открыли спортивный зал в Торошинской школе. Там не было его никогда как такового, было другое совмещенное с актовом залом пространство, а сейчас настоящий спортивный зал.

- Мне запомнился Торошинский клуб. Во всех смыслах - это уникальный и проект, и та история, которую вы рассказали, что была возможность, собственно, снести здание и построить новое. Но здание это уникальное. Расскажите эту историю, она зависела от вашего личного решения: сносить и строить новый или оставить историю для района и обновить ее.

- Не все так просто со сносом. Построить гораздо сложнее и затратнее. Одним из значимых факторов были переживания жителей по поводу сохранения этого здания. Это была центральная усадьба, в свое время дом культуры, который построил совхоз, в нем прошла молодость многих активных жителей деревни. У них много воспоминаний с этим домом культуры связано. Второй интересный факт — необычная архитектура, но дом отреставрировали и приукрасили, и получился, как в соцсетях кто-то писал, «дворец культуры». Уютный, красивый внутри, получилось интересно и креативно. Благодаря комитету по культуре был и дизайн-проект, поэтому вот такой современный взгляд.

Восстановление домов культуры необходимо. И мы уже два районных мероприятия провели на базе этого дома культуры, который не успел открыться. Коллектив сформировался, дети в качестве помощников - степень необходимости видна.

- Инвестиции - это для простого человека очень туманные фразы. Зачем? Почему они нужны и важны для развития территории и конкретно Псковского района?

- Инвестиции - это один из перспективных путей развития территории, действительно. Инвесторы - это люди, которые не только развивают свое предприятие или учреждение в любой форме и получают от этого выгоду. Это еще социальный эффект и партнерство для муниципалитета. Развивается не одно направление. Расскажу на примере внутреннего туризма. Подтягиваются еще несколько отраслей: общепит, средства размещения, транспорт и так далее. У Псковского района таких территорий еще достаточно много, места очень красивые, уникальные объекты. Эта тема сочетается и с одним из наших основных направлений, которое сейчас определено стратегией развития муниципалитета. Упор делаем сейчас на эту сферу. В сельском хозяйстве это тоже направление очень востребовано. Мы достаточно активно работаем с инвесторами. На сегодняшний день заключено порядка четырех соглашений за этот год. На днях встречались с двумя потенциальными инвесторами. Это говорит о том, что процесс очень нужный и востребованный.

- Талабы - уникальная территорию для нашего региона в целом. Паломничество туда было, есть и будет, а вот отдельный сегмент туризма только набирает обороты. Встраиваясь в развитие этого направления, задумались сделать там туристский инфоцентр. Что он будет в себя включать?

- Когда видишь, что поток туристов увеличивается в несколько раз, возникает необходимость работать с этим потоком людей. Почему мы заинтересованы в этой работе? У муниципалитета есть определенные обязательства на межселенной территории: это наша территория, это уборка мусора, это порядок, обкос травы, все хозяйственные вопросы, связанные с деятельностью. Хочется, чтобы и территория была в порядке, но чтобы это и регулировалось определенным образом. Не могу сказать, что этого совсем не было. Катера абсолютно задействованы в этом процессе. Они перевозят группы туристов. Инфоцентр возник, потому что было здание муниципальное и была возможность реализовывать инициативный проект. Первое направление - образовательный туризм. Мы думаем не о коммерческих выгодах и целях, а о позиционировании Псковского района, уникальности Талабских островов именно с туристической точки зрения. Наши дети должны знать о таких уникальных островах, об их истории и о многом другом.

Беседовала Любовь Кузнецова