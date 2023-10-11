Общество

Владельцев земель могут обязать принимать меры против борщевика

Группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, который обяжет владельцев земель осуществлять на них мероприятия, направленные на предотвращение распространения борщевика, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ, согласно пояснительной записке, «устанавливает обязанность правообладателей земельных участков всех категорий земель осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания на них инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского».

Для этого в статье 13 Земельного кодекса предлагается в перечень мероприятий по охране земель включить меры по защите земель от произрастания инвазивных растений. Под инвазивными обычно понимаются растения, которые разрастаются и захватывают все территории вокруг, вытесняя другие виды.

При этом правительство РФ наделяется полномочием по установлению перечня инвазивных растений, а также мероприятий по защите земель от произрастания на них таких растений. Разработчики считают, что в перечень инвазивных растений следует включить борщевик Сосновского, «исходя из его свойств».

Они обращают внимание, что этот борщевик имеет повышенную репродуктивную способность - одно растение может давать до 20 тысяч семян, устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений. Растение вторгается в природные, не нарушенные человеком экосистемы, сводит их биоразнообразие к минимуму, пишет РИА Новости.

«Борщевик Сосновского опасен не только для природных экосистем, но и для людей. Эфирные масла, содержащиеся в растении, при попадании на кожу приводят к острым дерматитам, протекающим по типу долго незаживающих ожогов. Поэтому повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима также для обеспечения комфортной жизни людей», - поясняют авторы этой законодательной инициативы.

Предполагается, что в случае принятия закон должен будет вступить в силу с 1 сентября 2024 года.