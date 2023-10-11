Общество

Новые разделы появились в научно-технической программе развития сельского хозяйства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в федеральной программе развития сельского хозяйства. В ней появились четыре новые подпрограммы, в том числе по овощам, кукурузе, крупному рогатому скоту молочного направления, по зерновым.

Также в программе были актуализированы целевые индикаторы и показатели ФНТП. Кроме того, специалисты скорректировали механизм финансирования комплексных научно-технических проектов. Вместо грантов будут выдаваться субсидии, пишет RuNews24.

В Минсельхозе РФ отметили, что изменения позволят повысить эффективность программы. Также получится усилить взаимодействие бизнеса с научными организациями. Благодаря этому появится более качественный и конкурентоспособный семенной и племенной материал.