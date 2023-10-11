Общество

За сбор краснокнижных грибов и растений смогут сажать на 9 лет

С 12 октября в России вводится уголовная ответственность в отношении особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу, сообщили в пресс-службе Минприроды. Речь идет о новой статье Уголовного кодекса 260.1, которая призвана бороться с этим видом экологических нарушений.

В Минприроды «Известиям» сообщили, что в правительство внесен проект постановления, который утверждает перечень «особо ценных видов», за уничтожение или оборот которых грозит наиболее строгое наказание.

«В него вошли такие растения, как женьшень настоящий, родиола розовая — за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, республики Тыва и Магаданской области. А из грибов — рядовка мацутакэ», — пояснили в ведомстве.

Теперь за их незаконный сбор предусмотрено лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей. А если уничтожение ценных видов демонстрировали в Сети или воспользовались служебным положением для их сбора, то наказание увеличивается до шести лет, а штраф — до 2 млн рублей.

Максимальное наказание по «грибной» статье — до девяти лет со штрафом до 3 млн рублей — предусмотрено за оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или интернета группой лиц по предварительному сговору.

Такая тяжесть наказания в целом сопоставима с наказанием за другие экологические преступления, пояснил юрист адвокатского бюро «Макеев и партнеры» Илья Дроздов. Однако в сравнении со схожей статьей административного кодекса оно может показаться чрезмерным — там наказание не превышает пяти тысяч рублей.

В Минприроды добавили, что контроль за незаконным сбором и оборотом ведет МВД России, пограничное управление ФСБ и Федеральная таможенная служба.