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Общество

Авиакомпании будут проверять при задержках из-за неисправности бортов

12.10.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

Авиакомпании будут проверять в случае задержек и отмены рейсов из-за технических неисправностей воздушных судов. Минтранс утвердил новые основания для внеплановых проверок отрасли Ространснадзором. Помимо перевозчиков с надзором столкнутся производители и разработчики авиатехники — за отказы в работе их изделий.

Минтранс РФ утвердил новые основания для внеплановых проверок авиакомпаний Ространснадзором, следует из приказа министерства № 246. С текстом опубликованного документа ознакомились «Известия».

В частности, проверку можно будет начать после выявления в течение 90 дней пяти фактов отмены или переноса рейса более чем на шесть часов из-за технеисправности воздушного судна, если эксплуатант сделал более 100 рейсов. Если перевозчик выполнил менее указанного количества перелетов, то проверка начнется после фиксации пяти фактов отмены или задержки в течение полугода.

В целом, рассказал «Известиям» гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, есть три типа проверок. Первый — когда инспекторы приходят в центральный офис авиакомпании, второй — когда приходят в ее представительство, филиал или на линейную станцию техобслуживания. А третий — это проверка по программе инспектирования иностранных перевозчиков, SAFA, которая осуществляется безотносительно конкретного перевозчика: она проводится в аэропорту, и инспекторы могут выборочно проверить любое воздушное судно.

Теги: #самолеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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