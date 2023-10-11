Общество

В России могут разрешить сжигание мусора на землях общего пользования

МЧС России предлагает разрешить с 1 марта 2025 года сжигание мусора, в том числе сухой травы и листьев, на землях общего пользования и на территории частных домовладений в специально оборудованных для этого местах.

«Предлагается разрешить сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на землях общего пользования и на территориях частных домовладений на специально отведенных и оборудованных местах: в ямах от 0,3 метра глубиной и до 1 метра в диаметре; в бочках объемом до 1 кубометра из негорючих материалов; в садах и огородах на расстоянии более 15 метров от зданий, сооружений и иных построек», - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что соответствующие поправки содержатся в проекте постановления правительства "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации", который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Текст проекта постановления размещен для общественного обсуждения. В случае одобрения постановление вступит в силу с 1 марта 2025 года, пишет РИА Новости.