Общество

«Зверьё моё»: Хладнокровные питомцы - тяжело ли содержать рептилий и пауков? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 октября. К ведущей Ульяне Ловыгиной пришла поэт, журналист Дина Дабришюте.

Ее квартира — настоящий мини-зоопарк, и живут в нем не кошки и не собаки, а всевозможная экзотическая живность, в частности, пауки и рептилии. В студию Дина пришла в сопровождении одного из своих «домашних животных».

В чем удовольствие от содержания питомцев, которых и погладить толком нельзя? Не опасно ли содержать их в домашних условиях? Что они едят, тяжело ли за ними ухаживать? С чего начать человеку, который решил завести змею или паука?

Об этом и многом другом — в эфире.