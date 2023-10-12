Общество

О новом шторме предупредили энергетики жителей Псковской области

На Северо-Западе России новый шторм со шквалистым ветром и ливнями. Филиалы «Россети Северо-Запад» в Псковской области и Республике Карелия работают в режиме повышенной готовности, в Новгородской области — в особом режиме, сообщается в Telegram-канале организации.

На смене 117 бригад, задействовано 123 единицы техники. 236 дизельных генераторов общей мощностью 9,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.

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