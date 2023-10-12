Общество

Проблемы реконструкции учреждений культуры в городах обсудили законодатели Северо-Запада

Внимание федерального центра к проблемам сферы культуры в городах с численностью населения до 500 тысяч человек в очередной раз намерены привлечь региональные законодатели. На заседании в Новгороде члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму обсудили проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о дополнительных мерах поддержки учреждений культуры в таких населённых пунктах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотография предоставлена пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты констатировали, что благодаря реализации национального проекта «Культура» дома культуры в сельской местности и малых городах за последние годы преобразились. Но объём поддержки учреждений культуры в более крупных городах численностью населения до 500 тысяч недостаточен – на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение необходимо дополнительное финансирование.

Спикер Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев акцентировал внимание, что при численности населения более 50 тысяч человек, города перестают отвечать критериям федеральной программы, а самостоятельно привести в порядок здания, построенные в период советской эпохи, трансформировать их в современные комфортные пространства, силами местного бюджета муниципалитеты не могут. «Работа таких локальных учреждений культуры очень важна – она способствует вовлечению местного населения в культурно-просветительскую деятельность, сохранению народных традиций. Мы уже поднимали этот вопрос год назад на конференции в Мурманске, но, к сожалению, в федеральном бюджете на текущий год средства в бюджете на эти цели заложены не были. Однако с учётом высокой социальной значимости вопроса и при условии продления нацпроекта Минкультуры России приняло на себя обязательства при формировании бюджета на очередной год повторно направить предложение о выделении дополнительного финансирования», - напомнил Юрий Бобрышев, представляя коллегам проект обращения, подготовленный Новгородской Думой.

Ещё одна острая проблема сферы культуры связана с дефицитом специалистов, особенно молодых. По мнению депутатов, чтобы улучшить кадровую ситуацию необходимо ускорить разработку и принятие анонсированной Министерством культуры государственной программы «Земский работник культуры». Для решения проблемы в Новгородской области были введены дополнительные меры поддержки – предоставление квартир для творческих работников. Десять жилых помещений уже приобретено и передано сотрудникам сферы культуры.

«Если мы не сможем создать условия для сотрудников учреждений культуры, рабочие места будут мало востребованы, не будет специалистов, которые смогут реализовывать государственную политику в сфере культуры. Как следствие, возникает вопрос целеполагания и достижения показателей, которые стоят перед нашими коллегами из исполнительной власти», - согласился с Юрий Бобрышевым вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета ПАСЗР Виктор Остренко и поблагодарил новгородских депутатов за инициативу.

Смотрите также Заседание комитета ПАСЗР проходит в Новгороде под председательством Виктора Остренко

Решение о направлении премьер-министру принятого комитетом обращения от имени законодательных органов 11 регионов Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России рассмотрит в конце октября.