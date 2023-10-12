Общество

Наталья Исакова: Попытки фальсифицировать историю имеют экономическую подоплеку

Попытки фальсифицировать историю имеют экономическую подоплеку. Такое мнение озвучила директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.FM).

«Попытки переписать историю, фальсифицировать какие-то факты появились в последнее десятилетие особенно активно. Различные взгляды были и раньше, но стали наиболее активны со стороны Запада. Это уже на уровне не только публицистики, ведь сносятся мемориалы Героев войны. Уже не только говорят, но и действуют», - сказала она.

Гость студии уточнила, что прежде всего забвению подвергают историю Второй мировой войны. Подвергается фальсификации вклад Красной армии в победу над фашизмом, советского народа в победу во Второй мировой войне, продолжила Наталья Исакова.

«Попытки фальсифицировать историю имеют экономическую подоплеку. Их цель — ослабить страну и разъединить наш народ», - заключила она.