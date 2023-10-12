Законопроект об упрощении процедуры исключения памятников из реестра поддержали депутаты Северо-Запада

Дать субъектам право снимать охранный статус с полностью утраченных объектов культурного наследия предлагают региональные законодатели – инициативу тверских депутатов поддержали парламентарии Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Новгороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Новгородской областной Думы
В настоящее время процедура нормативно не закреплена, но на практике процесс исключения фактически разрушенных памятников истории и культуры из реестра оказывается очень длительным, что обусловлено загруженностью федерального органа исполнительной власти.
Предложенные тверскими депутатами поправки в федеральный закон, уже направленные в Госдуму, предлагают дать субъектам возможность действовать самостоятельно – исключать утраченные региональные или муниципальные памятники из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ по ходатайству глав регионов на основании закона субъекта РФ и при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы и установленных федеральным законодательством документов. Оговаривается, что в отношении объекта культурного наследия местного значения решение должно быть согласовано с органом местного самоуправления.
Виктор Остренко акцентировал внимание, что законопроект в ближайшее время рассмотрит Государственная Дума, и обратился к коллегам из других субъектов с просьбой инициировать обсуждение инициативы в региональных законодательных органах и сформулировать позицию по вопросу совместного ведения. «Для Северо-Запада это особенная задача. Очень хотелось бы, чтобы в её решении нам было оказано содействие со стороны федерального центра», - добавил руководитель парламентского комитета.