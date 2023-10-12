Общество

Андрей Михайлов о передаче земель Минобороны муниципалитетам и догазификации

Гостем программы «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 октября стал депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов. Ведущий обсудил с ним итоги недавнего заседания постоянного комитета по местному самоуправлению ПАСЗР, а также узнал у депутата, как на сегодняшний день в области обстоят дела с догазификацией и есть ли положительная динамика в этом вопросе.

- Андрей Владимирович, недавно в Пскове прошло заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. Вы принимали в нем участие. Ключевой вопрос — передача муниципалитетам земель Минобороны. Это, как я понимаю, достаточно общая проблема — и в Пскове, и в Острове, и в других муниципалитетах она существует. Есть и заброшенные территории, которые борщевиком зарастают, есть и разрушающиеся здания. О чем говорили? Есть ли выход из этих ситуаций? Может быть, удается выработать какие-то правила, благодаря которым получается быстрее, эффективнее решать вопрос о передаче земель?

- Начать нужно с того, что федеральный закон о порядке передачи имущества Минобороны, в частности, муниципалитетам — есть, но он поверхностный и неточный, он не регламентирует каждый процесс передачи недвижимости, земли, он — общий.

Для каких-то регионов этот закон не настолько значим — для не приграничных регионов и для тех, где не располагаются воинские части, а вот для Псковской, Мурманской области это головная боль. Объекты недвижимого имущества передаются приказом министра или замминистра обороны, а земля под ними не передается. И муниципалитет при содержании таких объектов попадает на проблему выделения бюджетных средств — это будет уже нецелевое использование на строительство дорог, инфраструктуры.

Пример — военный городок Остров-3. Передали мазутную котельную, губернатор договорился о выделении денег на строительство газовой котельной, что логично, а чтобы построить газовую котельную, нужна земля. Чтобы в большом пятне земли Минобороны выделить участок под строительство котельной, нужно провести огромную работу — согласование с ведомственными органами Минобороны, а это длится месяцами.

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- И в ручном режиме, как я понимаю. Каждый случай частный, и нет никакой гарантии, что решение будет принято определенным образом?

- Да, каждое письмо нужно сопроводить, как говорится, приделать ноги. И такая проблема у всех. И вот мы предложили парламентариям доработать этот законопроект, чтобы он, во-первых, позволил передать земли Минобороны под теми объектами и городками, которые уже ранее были переданы. У нас много военных городков. Здания — жилые дома — переданы, а земля остается у Минобороны. То есть и жители заложники — уже приватизировали дома, квартиры, а земля — Минобороны, с ней ничего нельзя сделать. Так что этот закон, прежде всего, направлен на то, чтобы упорядочить те отношения, которые уже прошли, и, соответственно, на перспективу. То есть закон будет архиважный для тех регионов, где эта проблема актуальна.

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- Парламентарии вас услышали, обратную связь дали?

- Вопросов было много рассмотрено, и парламентарии регионов, для которых эта тема неактуальна, понимали, что для них это не первостепенная задача, но принцип Ассоциации в том и заключается, что у одних регионов своя головная боль, у других — своя. Есть проблематичные вопросы, которые не касаются Псковской области, но везде живут люди, и Северо-Запад мы не делим, поэтому быть в единой связке — это и есть основа парламентаризма в Ассоциации.

- Сегодня ты поможешь соседу, а завтра он поможет тебе.

- Абсолютно.

- Еще один вопрос, касающийся создания нормативной правовой базы, был о формировании городских агломераций. В чем суть инициативы? Какие есть проблемы, требующие решения?

- Это как раз пример, про который я говорил. То есть для Псковской области проблемы городских агломераций не настолько актуальны ввиду географического положения как самой области, так и населенных пунктов. Если наша область 380 на 260 км по площади, то в Республике Коми другие проблемы по концентрации населенных пунктов. Городская агломерация подразумевает объединение населенных пунктов в единый агломерационный городской округ, это позволит разрабатывать концепцию развития не только отдельных населенных пунктов, а именно этой территории, которая связана, может быть, заводами. Чтобы не разбрасываться на разные города, а объединить их в одну концепцию развития — социальную, экономическую, дорожную инфраструктуру.

- Логично, у нас, наверное, как пример — деревни Родина и Борисовичи. Они уже фактически слились с Псковом, отделить их трудно.

- У коллег, допустим, агломерации уже созданы, но проблема в том, что в 131-м федеральном законе это понятие не прописано и не регламентируется, а в других подзаконных актах, например, в национальных проектах, категория городской агломерации предусматривается. Чтобы увязать действие федерального закона и других подзаконных актов, мы обращаемся в правительство, чтобы они сделали единый механизм, который будет работать.

- Не могу не затронуть вопрос, очень актуальный для нашего региона и для страны в целом — это газификация. Вы эту тему недавно обсуждали на парламентском часе. Какие сейчас темпы? Видите ли вы в будущем активизацию процессов?

- Мы четыре раза рассматривали этот вопрос на парламентском часе за прошедшие два года. На мой взгляд, положительная динамика, конечно, есть, но, на минуточку, газификацию мы должны были завершить в 2022 году. Уже заканчивается 2023 год, и по ряду районов сделано очень мало.

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Проблема архиважная. Мы на встречах с жителями в 2022 году давали обещания, просили потерпеть, объясняли, что «Газпром» не справляется, нет бригад, не хватает техники, процесс долгий — пока идет процесс проектирования, потом уже земляные работы, потом запуск. А человеку, понимаете, пообещали. Так будьте добры. И когда мы заслушиваем руководителей «Газпрома», нам озвучивают ту проблематику, о которой я уже сказал. Но зачем тогда обещали?

Беседовал Артем Татаренко