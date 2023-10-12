Общество

Свыше 100 видов грибов для исследования собрали в Полистовском заповеднике

Видовой состав грибов исследуют в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

В сентябре научные сотрудники Полистовского заповедника под руководством сотрудниц Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук - работника лаборатории систематики и географии грибов Людмилы Калининой и ведущего хранителя микологического гербария Екатерины Паломожных исследовали видовой состав грибов заповедника.

Такие работы проводятся регулярно с 2017 года, на сайте заповедника опубликован аннотированный список видов агарикоидных грибов.

В этом году были обследованы острова Безымянный и Городок, тропа «Плавницкое болото», некоторые территории охранной зоны.

Специалисты собрали 102 образца грибов, которые теперь пройдут дополнительное исследование в лаборатории для точного определения видовой принадлежности.