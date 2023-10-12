Общество

Родители сохранят пособия при досрочном выходе из декрета с 2024 года

Правительство внесет в Госдуму поправки, сохраняющие с 2024 года за родителями право на получение пособий по уходу за ребенком даже в случае досрочного выхода из декретного отпуска. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

«Внесем законопроекты на рассмотрение в Госдуму, рассчитываем, что новые правила начнут действовать уже со следующего года», - сказал глава кабмина.

Он напомнил, что сейчас мать или отец, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают специальное ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится 1,5 года, но имеют право на эту выплату, только если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому. Подготовленные правительством по поручению президента РФ Владимира Путина поправки позволят сохранить назначенные выплаты и при полной занятости, пишет ТАСС.

«Родители, если захотят, смогут вернуться из декрета и получать одновременно и пособие, и зарплату в течение 1,5 лет после родов», - подчеркнул Мишустин.