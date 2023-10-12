Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Теплый дом ЛОНГРИД
Досуг псковского школьника
Экономим на покупках
«Истфакт» Остров обезьян
ЛОНГРИД проверить здоровье
Господин Рейтингомер
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Региональные меры соцподдержки
Санаторный туризм
как не впасть в уныние осенью
Телохранитель на фрилансе
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Злоупотребил
распродажа стройматериалов
молодежь облсовпрофа
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 12.10.2023 09:570 О новом шторме предупредили энергетики жителей Псковской области 13.10.2023 07:000 Воровать персональные данные россиян будет сложнее 12.10.2023 21:201 Эксперты назвали шесть полезных для зрения продуктов 12.10.2023 21:000 Псковские курсанты приняли участие в военно-прикладных соревнованиях  12.10.2023 20:400 Более двух тысяч жителей Псковской области обратились за своими пенсионными накоплениями с начала года 12.10.2023 20:000 Врачи рекомендовали заразившимся гриппом псковичам пить больше воды
 
 
 
Самое популярное 12.10.2023 11:1319 Крымский пост. Что стоит за новым назначением митрополита Тихона и почему его сменщику в Пскове будет непросто 11.10.2023 10:134 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 08.10.2023 10:007 Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети 11.10.2023 19:4920 Митрополит Тихон освобожден от должности главы Псковской митрополии 09.10.2023 11:233 Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Воровать персональные данные россиян будет сложнее

13.10.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Большинство людей подписывают пользовательские соглашения на сайтах, не читая их, а там владельцы ресурсов часто вписывают возможность использовать персональные данные человека на свое усмотрение. Чтобы этого не происходило, парламентарии готовят поправки в закон, которые обяжут площадки изъясняться понятным языком и не требовать личные данные человека для работы с ресурсом.

Пользовательское соглашение — это документ, который регулирует отношения между владельцами и пользователями сайта. Если речь идет о социальной сети, то пользователю предпишут не нарушать действующие законы, не размещать информацию, охраняемую авторским правом, не материться в комментариях и так далее. Соглашения с клиентами заключают интернет-магазины и другие ресурсы, где человек не просто получает информацию, но и имеет возможность взаимодействовать с сайтом. Специалисты спорят о юридической силе такого соглашения, поскольку самого этого понятия в законе нет. Скорее речь идет о неких гражданских обязательствах сторон, пишет «Парламентская газета».

В пользовательских соглашениях владельцы ресурсов упоминают и персональные данные клиентов, указывая, для чего им нужны эти сведения и что они могут с ними делать. Обычно там есть все: от сбора, хранения и обработки до передачи третьим лицам. То есть, если человек хочет общаться с друзьями в соцсети или делать покупки в маркетплейсе, ему нужно подарить ресурсу свои персональные данные. При этом у пользователя нет возможности как-то повлиять на содержание соглашения, например, ограничить количество передаваемых сведений или возможности их использования, сказала на семинаре по проблемам цифровой идентификации личности 12 октября первый зампред Комитета Совфеда по госстроительству Ирина Рукавишникова. Поэтому эксперты подготовили несколько поправок в действующие законы.

Большинство людей не читают тексты пользовательских соглашений, поскольку они очень длинные, написаны мелким шрифтом, содержат малопонятные простому человеку термины. Даже специалисту пробиться сквозь словесные нагромождения непросто, сказала директор созданного Роскомнадзором Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. При этом не подписать соглашение нельзя, отметила она, иначе доступ к сайту будет невозможен.

Специалисты центра разработали поправки, предусматривающие требования о том, чтобы пользовательские соглашения и вся информация о персональных данных были хорошо доступны на сайте и понятны пользователям. Для иностранных компаний и их дочерних структур в России обязательным должен стать перевод текста документа на русский язык.

В закон о защите прав потребителей могут внести пункт о том, что доступ к тому или иному интернет-ресурсу нельзя ограничивать, если человек не дал согласия на обработку его персональных данных. То есть просматривать содержание страниц можно, даже ничего не подписывая. Но если он решит сделать покупку в маркетплейсе, то есть стать потребителем, ему все-таки придется согласиться с правилами сайта.

При этом согласие на обработку персональных данных хотят вынести в отдельный документ. И позволить собирать только те данные, которые действительно нужны для получения услуги. «Подписание пользовательского соглашения будет означать согласие с правилами информационного ресурса, при этом обработка данных без дополнительного согласия станет невозможна, — объяснила Людмила Куровская. — Умолчание и иное бездействие пользователя не будет являться согласием на обработку персональных данных».

Предложения Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде поддержали в Роскомнадзоре. Нужно установить принцип активного согласия человека с правилами, когда он сам это подтверждает, а не просто соглашается по факту посещения ресурса, сказал замруководителя ведомства Милош Вагнер. Сейчас, по его словам, существует диспропорция, когда войти на сайт можно буквально по одному клику, а чтобы реализовать свои права, например отказаться от обработки персональных данных, нужно связываться с администрацией ресурса, писать письма, прикладывая копию паспорта, и так далее. Над устранением этой проблемы в Роскомнадзоре работают.

Самым надежным способом удаленной идентификации человека Милош Вагнер назвал биометрические данные. Но при их обработке должны соблюдаться два важнейших принципа. Первый — добровольность, когда человеку не могут отказать ни в какой услуге, если он не предоставил биометрию, а выбрал другой способ идентификации. Второй — использование минимального количества данных о человеке для получения услуги. Например, если в магазине требуется подтвердить возраст покупателя, достаточно продемонстрировать только эту строчку паспорта, объяснил замруководителя Роскомнадзора. «Паспорт нужно предъявлять, а не предоставлять, чтобы не множить эти данные у операторов», — заключил Вагнер.

В скором будущем в 80 процентах бытовых ситуаций россияне смогут использовать цифровой паспорт, указ об утверждении которого глава государства подписал 18 сентября, напомнила Ирина Рукавишникова. Именно такой формат документа позволит демонстрировать только необходимые сведения, а не бланк целиком, отметила она.

Что касается поправок о пользовательских соглашениях и согласии на обработку персональных данных, то их «остается обработать технически и предложить для рассмотрения коллегам в Госдуме», сообщила Ирина Рукавишникова.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 265 человек
13.10.2023, 07:350 Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и Псково-Печерской обители 13.10.2023, 07:190 Электрики круглосуточно устраняют последствия шторма в Псковской области 13.10.2023, 07:000 Воровать персональные данные россиян будет сложнее 12.10.2023, 22:002 Шатающегося мужчину в кепке продолжают разыскивать в Пскове
12.10.2023, 21:500 Почти 70 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за девять месяцев 12.10.2023, 21:400 Роман Достоевского «Идиот» станет темой лекции в Пскове 12.10.2023, 21:201 Эксперты назвали шесть полезных для зрения продуктов 12.10.2023, 21:000 Псковские курсанты приняли участие в военно-прикладных соревнованиях 
12.10.2023, 20:400 Более двух тысяч жителей Псковской области обратились за своими пенсионными накоплениями с начала года 12.10.2023, 20:200 Жительница Локнянского района отправится в колонию за неуплату алиментов 12.10.2023, 20:000 Врачи рекомендовали заразившимся гриппом псковичам пить больше воды 12.10.2023, 19:400 Тренировочные занятия прошли на учебном полигоне УМВД России по Псковской области
12.10.2023, 19:200 Псковские здравницы представлены на выставке «Старшее поколение» в Петербурге 12.10.2023, 19:002 Цены на верхнюю одежду осенью выросли более чем на 25% 12.10.2023, 18:400 Открытый детский турнир по настольному теннису пройдет в Пскове 12.10.2023, 18:200 «Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова
12.10.2023, 18:050 Драка у бара в Великих Луках закончилась смертью 12.10.2023, 18:000 Обучающий семинар для профактива провели на турбазе «Пушкиногорье» 12.10.2023, 17:400 Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries 12.10.2023, 17:330 Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» пройдет в Пскове
12.10.2023, 17:280 В «Михайловском» торжественно открыли фестиваль «Мой Пушкин» 12.10.2023, 17:200 Госдума одобрила закон об отмене информирования Совет Европы о военном положении 12.10.2023, 17:000 Приложение «Честный знак» стало обязательным для предустановки на гаджеты 12.10.2023, 16:466 Конфликт цивилизации и варварства
12.10.2023, 16:400 Кабинеты медико-психологического консультирования открыты в 18 медорганизациях Псковской области 12.10.2023, 16:350 «Беседка»: Директор Госархива Псковской области Наталья Исакова о борьбе с фальсификацией истории. ВИДЕО 12.10.2023, 16:220 Концертная программа «Искусство быть отцом» пройдет в Великих Луках 12.10.2023, 16:210 Родители сохранят пособия при досрочном выходе из декрета с 2024 года
12.10.2023, 16:213 Наследие владыки: чем псковичам запомнится митрополит Тихон 12.10.2023, 16:200 Фонд псковского музея пополнился уникальными вещами конца XIX века 12.10.2023, 16:190 Миллион рублей разыграют среди киберспортсменов из псковских школ 12.10.2023, 16:170 Три медали завоевали спортсмены из Пскова на первенстве области по велокроссу
12.10.2023, 16:081 В Псковской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 12.10.2023, 16:050 Как закрыть ипотеку за один день? 12.10.2023, 16:000 Андрей Михайлов о передаче земель Минобороны муниципалитетам и догазификации 12.10.2023, 15:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 октября
12.10.2023, 15:540 О работе в Общественной палате России рассказала Наталья Исакова 12.10.2023, 15:520 Сбежавшую выдру Бухлю сняли на видео в псковском подворье 12.10.2023, 15:490 Свыше 100 видов грибов для исследования собрали в Полистовском заповеднике 12.10.2023, 15:450 «Гайд-парк»: Депутат областного Собрания Андрей Михайлов о ТОСах, догазификации и проблемах ЖКХ. ВИДЕО
12.10.2023, 15:400 Группа «Черный квадрат»: Перепеть Цоя вряд ли кому-то удастся 12.10.2023, 15:350 Преобразование районов в муниципальные округа неизбежно — Андрей Михайлов 12.10.2023, 15:194 Михаил Ведерников: Митрополит Тихон достоин получить высшую награду региона 12.10.2023, 15:150 Великолучанин сядет в тюрьму за кражу телефона у подопечной дома престарелых
12.10.2023, 15:130 Съёмки проекта «Неизвестные маршруты России» стартовали в Псковской области 12.10.2023, 15:081 Александр Котов: Мы сожалеем, что митрополит Тихон уходит от нас 12.10.2023, 15:010 Ветер до 17 метров в секунду ожидается в Псковской области в ночь на 13 октября 12.10.2023, 14:490 Петербургскую дамбу закрыли из-за угрозы наводнения
12.10.2023, 14:420 Ташкент, Новгород, Печоры: штрихи к портрету нового главы Псковской митрополии 12.10.2023, 14:280 Второй дом для расселения аварийного жилья строят в Острове - Андрей Михайлов 12.10.2023, 14:200 Спортзал Торошинской школы капитально отремонтировали 12.10.2023, 14:150 Законопроект об упрощении процедуры исключения памятников из реестра поддержали депутаты Северо-Запада
12.10.2023, 14:050 «Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из региона? ВИДЕО 12.10.2023, 14:020 Андрей Михайлов: ТОСы выгодны и людям, и власти 12.10.2023, 14:010 Две новые выставки откроются в Государственном архиве Псковской области 12.10.2023, 13:460 Баскетболистки из Локни победили на первенстве региона
12.10.2023, 13:321 Андрей Михайлов: Смена главы в корне изменит ситуацию в Новоржевском районе 12.10.2023, 13:251 Wildberries начал взимать с клиентов комиссию при оплате заказов через карты Visa и Mastercard 12.10.2023, 13:220 Учитывать при поступлении в вузы творческое образование предлагает Молодёжный парламент 12.10.2023, 13:150 День призывника отметили в Пскове
12.10.2023, 13:061 Наталья Исакова: Попытки фальсифицировать историю имеют экономическую подоплеку 12.10.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из региона? 12.10.2023, 13:000 Игорь Шаймарданов проиллюстрировал «Евгения Онегина» 12.10.2023, 12:522 Система электроснабжения в регионе выработала свой ресурс — Андрей Михайлов
12.10.2023, 12:480 Geely Tugella покоряет автомобильный рынок Псковской области 12.10.2023, 12:440 У российских учителей может появиться «Учительский билет», аналог «Пушкинской карты» - Кравцов 12.10.2023, 12:420 Пскович предстанет перед судом за кражу телефона в такси 12.10.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором Госархива Псковской области
12.10.2023, 12:260 Хабенский и Пересильд возглавили рейтинг лучших актеров России в 2023 году 12.10.2023, 12:230 Борис Елкин поздравил митрополита Тихона с назначением главой Крымской митрополии 12.10.2023, 12:170 Зооприют в Пскове находится на грани закрытия из-за нехватки сотрудников 12.10.2023, 12:160 25-й турнир по боксу памяти Евгения Клевцова стартовал в Великих Луках
12.10.2023, 12:120 Проблемы реконструкции учреждений культуры в городах обсудили законодатели Северо-Запада 12.10.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Андреем Михайловым 12.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 12 октября 12.10.2023, 11:430 Семь километров реки Псковы расчистят в областном центре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru