Общество

Назван способ уменьшить расход заряда смартфона

Большинство функций смартфона предназначены для удобства пользователей, однако некоторые из них можно отключать для экономии заряда батареи, отметил эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.

«Если телефон новый, расход энергии незначителен, но он становится заметным через год-два, когда аккумулятор подсаживается, теряет свою емкость. Тогда можно попробовать отключить некоторые функции. Например, системный сервис печати. Эта настройка постоянно ищет принтеры, чтобы можно было быстро распечатать необходимый документ. Раньше ее нужно было включать самостоятельно, потом разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию. Также есть настройка, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi, часто обновляется, за счет этого постоянно задействуется беспроводной модуль связи. Энергию она тратит», – сказал Никита Мокеев в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал также обратить внимание на автозапуск приложений.

«У многих приложений есть функция автозапуска: когда включается телефон, они запускаются и передают какие-то данные. Чаще всего это нужно только разработчикам, чтобы сверять метрики. С точки зрения пользователей автозапуск просто тратит заряд впустую. Если у вас включен виброотклик, и вы постоянно печатаете, то какая-то часть заряда тоже тратится», – добавил Никита Мокеев в интервью радио Sputnik.

Эксперт уточнил, сколько энергии можно сэкономить за счет отключения ненужных функций устройства.

«Конечно, все зависит от емкости аккумулятора, но в среднем на условно двухлетнем телефоне можно сэкономить до 10% заряда в день, если отключить все лишнее. Если емкость аккумулятора уже сильно подсела, целесообразно также использовать режим экономии заряда, который отключает ненужные фоновые активности», – уверен Никита Мокеев.