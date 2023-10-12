Общество

Госуслуги «женят» чаще, чем «разводят» - Минцифры

Россияне через Госуслуги женятся в шесть раз чаще, чем разводятся, в этом году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод — 70 тысяч раз, сообщает Минцифры в своем Telegram-канале.

«С помощью Госуслуг женятся в 6 раз чаще, чем разводятся. На Госуслугах можно подать заявление как на заключение, так и на расторжение брака. Но, к счастью, пользователи портала чаще женятся, чем разводятся», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в 2023 году заявления на заключение брака через портал подали 410 тысяч раз, а на развод — 70 тысяч раз, при этом заявление в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе — во вторник. Средний возраст женщин, которые планируют вступить в брак — 31 год, а мужчин — 33 года. В свою очередь министерство добавило, что средний возраст для развода и у мужчин, и у женщин — 37 лет.

Чаще всего для заключения брака порталом пользуются жители Москвы, на втором месте Московская область. Следом в этом рейтинге идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Тогда как число разводов больше всего в Московской области, Москве и Татарстане, а Тульская область закрывает топ-5, пишет агентство «Прайм».