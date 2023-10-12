Общество

«Упитанный или в положении»: крупный уж встретился псковичке. ВИДЕО

Крупный уж встретился грибникам в Печорском районе. Видео опубликовано в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Елена Нечаева / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Вот такую красавицу я сегодня встретила в лесу», - написала автор видео.

В комментариях подписчики сообщества отметили, что женщина сняла на видео ужа. Грибники задались вопросом, почему он до сих пор не впал в спячку. Также много вопросов вызвал размер ужа.

«Здоровый какой, упитанный или в положении?» - спросила женщина.

«К зиме отъелся», - предположила другая подписчица.