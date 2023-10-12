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Общество

«Упитанный или в положении»: крупный уж встретился псковичке. ВИДЕО

13.10.2023 11:29|ПсковКомментариев: 0

Крупный уж встретился грибникам в Печорском районе. Видео опубликовано в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте». 

Видео: Елена Нечаева / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Вот такую красавицу я сегодня встретила в лесу», - написала автор видео. 

В комментариях подписчики сообщества отметили, что женщина сняла на видео ужа. Грибники задались вопросом, почему он до сих пор не впал в спячку. Также много вопросов вызвал размер ужа. 

«Здоровый какой, упитанный или в положении?» - спросила женщина. 

«К зиме отъелся», - предположила другая подписчица. 

Теги: #печорский район #змеи
Источник: Псковская Лента Новостей
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