Общество

Социальным НКО в Псковской области напомнили об актуализации их реестра

Некоммерческие организации должны своевременного представлять в управление министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области заявления о повторном признании организации исполнителем общественно полезных услуг в упрощенном порядке (без осуществления оценки качества оказания общественно полезных услуг и оценки результатов реализации проектов), сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В соответствии с требованиями пункта 11 правил принятия решения о признании социально-ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно – полезных услуг, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года №89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг», некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг в течении 30 дней со дня истечения 2-х летнего срока внесения в реестр обязаны представить в управление заявление о повторном признании исполнителем общественно полезных услуг, предусмотренное абзацем 1 пункта 3 правил.

При повторном признании некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг указываются одна или несколько общественно полезных услуг, ранее включенных в реестр.

Несвоевременное представление заявления о повторном внесении некоммерческой организации в реестр является основанием для вынесения управлением распоряжения об исключении некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг из реестра.