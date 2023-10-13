Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЛОНГРИД проверить здоровье
Экономим на покупках
Теплый дом ЛОНГРИД
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Телохранитель на фрилансе
распродажа стройматериалов
как не впасть в уныние осенью
Санаторный туризм
«Истфакт» Остров обезьян
Злоупотребил
Господин Рейтингомер
Досуг псковского школьника
Региональные меры соцподдержки
«Велрыбпром» вкусно и качественно
изменяя лик родной земли
молодежь облсовпрофа
 
 
 
ещё Общество 13.10.2023 12:260 Чистый месяц 13.10.2023 13:490 Деревья высаживают на Октябрьском проспекте в Пскове 13.10.2023 13:120 Наборный каблук печорского модника XVII века показали археологи 13.10.2023 13:070 Потребительская активность россиян выросла на 9% - исследование 13.10.2023 12:550 Социальным НКО в Псковской области напомнили об актуализации их реестра 13.10.2023 12:500 Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ
 
 
 
Самое популярное 12.10.2023 11:1320 Крымский пост. Что стоит за новым назначением митрополита Тихона и почему его сменщику в Пскове будет непросто 11.10.2023 10:134 Беспилотник отогнали стрельбой из автоматов от аэропорта в Пскове 08.10.2023 10:007 Оборванные провода и поваленные деревья: последствия непогоды в Псковской области обсуждают в Сети 11.10.2023 19:4920 Митрополит Тихон освобожден от должности главы Псковской митрополии 09.10.2023 11:233 Строительство брата «Артека» началось в Псковской области. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Потребительская активность россиян выросла на 9% - исследование

13.10.2023 13:07|ПсковКомментариев: 0

Согласно данным аналитического сервиса Продажи.рф («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), рост потребительской активности продолжается. За девять месяцев общий показатель покупательского спроса вырос к значениям аналогичного периода 2022 года на 9%, при этом объем потраченных средств увеличился на 11%. В третьем квартале текущего года прирост числа покупок составил 8% по сравнению со вторым кварталом, объем потраченных средств увеличился на 6%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка ВТБ. 

По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД», за январь-сентябрь покупатели потратили около 4 трлн рублей на 31 млрд товаров. Из них более 11 млрд покупок пришлось на 3 квартал, это на 5% больше, чем в 3 квартале прошлого года. Объем потраченных за это время средств превысил 1,4 трлн рублей (+12% к аналогичному периоду прошлого года).

Наибольший рост по числу покупок наблюдается в сегменте электроники: за январь-сентябрь было сделано 64 млн покупок на сумму свыше 36 млрд рублей. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года по количеству товара и на 12% - по сумме. В третьем квартале текущего года рост числа купленных товаров составил 10% ко второму кварталу, показав аналогичный рост и по объему затрат.

Покупки топлива и автотоваров выросли за 9 месяцев на 19% к аналогичному периоду прошлого года, объем расходов увеличился на 21%, всего в этой категории потрачено около 830 млрд рублей. В третьем квартале также произошел рост ко второму кварталу на 13% по числу покупок и на 18% - по объему трат.

Ощутимый рост показал рынок цветочных товаров. С января по сентябрь покупатели приобрели более 13 млн цветов и готовых букетов (+16% к аналогичному периоду 2022 года), потратив более 8,2 млрд рублей, это на треть больше, чем в прошлом году. В сентябре 2023 года спрос на цветы вырос на 21% по сравнению с сентябрем годом ранее, объем денежных расходов на цветы увеличился почти в полтора раза.

Товары для спорта и активного отдыха в этом году также покупали чаще. За три квартала было приобретено около 50 млн единиц на 41,5 млрд рублей. Это на 9% выше, чем за аналогичный период 2022 года (+12% по объему затрат). Аномально теплый сентябрь способствовал продлению спроса на эту категорию: в первый осенний месяц спрос был выше на 18% (более 5 млн покупок), объем трат превысил 4 млрд рублей (+20%).

В популярных категориях существенных изменений не произошло, спрос остается стабильным. На одежду и обувь он вырос за 9 месяцев на 5% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13%, между первым и вторым кварталом текущего года изменений практически нет. Продукты питания по числу покупок остались на том же уровне, что и год назад, объем трат стал больше на 7%.

«Согласно исследованию Росстата, опубликованному в сентябре, индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале рос по сравнению со вторым. В августе индекс вырос на 9,3 п.п. к августу прошлого года. Таким образом, покупатели адаптировались к рыночным изменениям и не опасаются делать большее число покупок. Кроме того, рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре за счет восстановления логистических цепочек и появления новых поставщиков. В условиях дальнейшей стабилизации экономической ситуации и успешной реализации адаптационных мероприятий, мы ожидаем, что потребительская активность продолжит расти», – комментирует директор по развитию бизнеса Продажи.рф Максим Ларькин.

Теги: #банк #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли очистить дворы от деревьев из-за опасности падения при штормовом ветре?
В опросе приняло участие 283 человека
13.10.2023, 13:490 Деревья высаживают на Октябрьском проспекте в Пскове 13.10.2023, 13:440 Депутат Госдумы Дмитрий Пирог проведет мастер-класс по боксу в Великих Луках  13.10.2023, 13:430 Банк России положительно оценил требование по обязательной продаже валютной выручки 13.10.2023, 13:290 Каждый второй россиянин заметил рост цен на мясо
13.10.2023, 13:260 В рубель: Кому повезло стать каждым шестым россиянином? 13.10.2023, 13:120 Наборный каблук печорского модника XVII века показали археологи 13.10.2023, 13:070 Потребительская активность россиян выросла на 9% - исследование 13.10.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с автором-исполнителем Александром Петровым
13.10.2023, 12:550 Социальным НКО в Псковской области напомнили об актуализации их реестра 13.10.2023, 12:500 Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ 13.10.2023, 12:420 Панк-группа «Бригадный подряд» выступит в Пскове 13.10.2023, 12:260 Чистый месяц
13.10.2023, 12:191 Футбольный клуб «Псков» не сможет поехать на турнир в Сочи из-за денег 13.10.2023, 12:170 Клиенты Сбера из розничной торговли бесплатно получат книгу учёта доходов и расходов 13.10.2023, 12:081 Епископа Арсения торжественно встретят в Пскове 16 октября 13.10.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов
13.10.2023, 11:510 Портфель ESG-кредитов Сбера составил более 1,9 трлн рублей 13.10.2023, 11:500 Участок улицы Байкова перекроют в Пскове 13.10.2023, 11:480 Архангельский театр кукол приедет в Псков на «Большие гастроли» 13.10.2023, 11:430 «Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова. ВИДЕО
13.10.2023, 11:400 Герман Греф: Нужно вкладываться в различные направления электроэнергетики 13.10.2023, 11:290 «Упитанный или в положении»: крупный уж встретился псковичке. ВИДЕО 13.10.2023, 11:150 «Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино 13.10.2023, 11:130 Куриные яйца в Псковской области в сентябре подорожали на 7,7%
13.10.2023, 11:030 Рок-группа «Дороги меняют цвет» даст сольный концерт в Пскове 13.10.2023, 10:540 Чемпионат по бегу на шоссе Порхов — Красуха проходит в Псковской области 45-й раз 13.10.2023, 10:500 Смерть на работе ценой в два миллиона 13.10.2023, 10:400 «Прессинг»: Перевод митрополита Тихона, гибельный восторг, раздражитель для эмигрантов
13.10.2023, 10:360 Место встречи: улица Школьная 13.10.2023, 10:280 Псково-Печерская семинария заключила соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики 13.10.2023, 10:160 Архиерейскую грамоту вручили депутату и краеведу Дмитрию Белюкову 13.10.2023, 10:000 Псковичи стали менее активными на рынке труда - исследование
13.10.2023, 09:500 Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период 13.10.2023, 09:400 Два человека погибли в результате пожара в Опочке 13.10.2023, 09:280 Россия предоставит кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей 13.10.2023, 09:150 Рекламу вейпов хотят полностью запретить
13.10.2023, 09:030 Люк открыт на улице Коммунальной в Пскове 13.10.2023, 08:490 Онлайн-тренажер для отработки навыков общения учителей с родителями создали в РФ 13.10.2023, 08:381 Напавших на пустошкинских полицейских влюбленных подозревают в причастности к секте 13.10.2023, 08:242 Ресторанный бизнес хочет вернуть в Россию трудовых мигрантов
13.10.2023, 08:110 Госуслуги «женят» чаще, чем «разводят» - Минцифры 13.10.2023, 07:540 Назван способ уменьшить расход заряда смартфона 13.10.2023, 07:350 Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и Псково-Печерской обители 13.10.2023, 07:190 Энергетики круглосуточно устраняют последствия шторма в Псковской области
13.10.2023, 07:000 Воровать персональные данные россиян будет сложнее 12.10.2023, 22:002 Шатающегося мужчину в кепке продолжают разыскивать в Пскове 12.10.2023, 21:500 Почти 70 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Псковской области за девять месяцев 12.10.2023, 21:400 Роман Достоевского «Идиот» станет темой лекции в Пскове
12.10.2023, 21:201 Эксперты назвали шесть полезных для зрения продуктов 12.10.2023, 21:000 Псковские курсанты приняли участие в военно-прикладных соревнованиях  12.10.2023, 20:400 Более двух тысяч жителей Псковской области обратились за своими пенсионными накоплениями с начала года 12.10.2023, 20:200 Жительница Локнянского района отправится в колонию за неуплату алиментов
12.10.2023, 20:000 Врачи рекомендовали заразившимся гриппом псковичам пить больше воды 12.10.2023, 19:400 Тренировочные занятия прошли на учебном полигоне УМВД России по Псковской области 12.10.2023, 19:200 Псковские здравницы представлены на выставке «Старшее поколение» в Петербурге 12.10.2023, 19:002 Цены на верхнюю одежду осенью выросли более чем на 25%
12.10.2023, 18:400 Открытый детский турнир по настольному теннису пройдет в Пскове 12.10.2023, 18:200 «Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова 12.10.2023, 18:050 Драка у бара в Великих Луках закончилась смертью 12.10.2023, 18:000 Обучающий семинар для профактива провели на турбазе «Пушкиногорье»
12.10.2023, 17:400 Генпрокуратура проверит законность введения комиссий в Wildberries 12.10.2023, 17:330 Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» пройдет в Пскове 12.10.2023, 17:280 В «Михайловском» торжественно открыли фестиваль «Мой Пушкин» 12.10.2023, 17:200 Госдума одобрила закон об отмене информирования Совет Европы о военном положении
12.10.2023, 17:000 Приложение «Честный знак» стало обязательным для предустановки на гаджеты 12.10.2023, 16:460 Конфликт цивилизации и варварства 12.10.2023, 16:400 Кабинеты медико-психологического консультирования открыты в 18 медорганизациях Псковской области 12.10.2023, 16:350 «Беседка»: Директор Госархива Псковской области Наталья Исакова о борьбе с фальсификацией истории. ВИДЕО
12.10.2023, 16:220 Концертная программа «Искусство быть отцом» пройдет в Великих Луках 12.10.2023, 16:210 Родители сохранят пособия при досрочном выходе из декрета с 2024 года 12.10.2023, 16:213 Наследие владыки: чем псковичам запомнится митрополит Тихон 12.10.2023, 16:200 Фонд псковского музея пополнился уникальными вещами конца XIX века
12.10.2023, 16:190 Миллион рублей разыграют среди киберспортсменов из псковских школ 12.10.2023, 16:170 Три медали завоевали спортсмены из Пскова на первенстве области по велокроссу 12.10.2023, 16:081 В Псковской области продолжается развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 12.10.2023, 16:050 Как закрыть ипотеку за один день?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru